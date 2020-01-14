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Spor

Fenerbahçe Mergim Berisha ile görüşüyor

Vedat Muriqi’ye Kosovalı partner geliyor. Salzburg Başkanı Gruber, “Takımdan ayrılacak başka oyuncular da var. Mergim Berisha da Fenerbahçe’yle görüşüyor” açıklamasıyla müjdeyi verdi.

14.01.2020  09:10 - Güncelleme: 14.01.2020  09:10

TFF’NİN belirlediği limitleri aşmasına rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor... Vedat Muriqi’i yedeklemek isteyen Sarı-Lacivertliler aradığı ismi Avusturya’da buldu. Sarı-Kanarya’nın Salzburg’ta top koşturan Kosova asıllı golcü Mergim Berisha’yla ilgilendiği bildirildi... 21 yaşındaki golcü oyuncu için Bundesliga ekibiyle temas kuruldu.

BUNDESLİGA’DA 17 MAÇTA 7 GOL

İki kulüp arasındaki anlaşmayı Avusturya basını da doğruladı... Nachrichten’e açıklamalarda bulunan Red Bull Salzburg Başkanı Siegmund Gruber, “Erling Braut Haaland ve Takumi Minamino takımdan ayrıldı. Daha da ayrılacak isimler var. Mergim Berisha da Fenerbahçe ile görüşüyor” ifadesini kullandı. Salzbug alt yapısında yetişen Berisha, Liefering, LASK, Magdeburg ve Altach gibi takımlarda forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, Altcah formasıyla 17 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

(Akşam)

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