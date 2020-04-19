19 Nisan 2020 Pazar 16:37 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 16:37

İtalya Serie A takımlarından Brescia'da başkan Massimo Cellino, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüsün bütün dünyayı yoğun bir şekilde etkilediğini söyleyen Cellino; "Benim kızımda da virüs çıktı. Şimdi de benim testim pozitif çıktı ama oğlumda yok. Bu salgın çok tehlikeli. İtalya Futbol Federasyonu'nun hala maçları oynatmak için çözümler arama ve tarih verme çabasına anlam veremiyorum. Bu sezon bizim için bitti. Artık insanların sağlığını düşünmeliyiz." dedi.

"KÜME DÜŞMEK UMURUMDA DEĞİL. MAÇLARA ÇIKMAYACAĞIZ"



Serie A kulüp başkanları arasında virüs teşhisi konulan tek isim olan Massimo Cellino; "Futbol Federasyonu Başkanı beni arayıp suni çimde maç yapıp yapamayacağımızı, buna hazırlık yapmamız gerektiğini söyledi. Ben de ona 'Hiçbir yerde oynamak için hazırlık yapmayacağız' dedim. Maçlara çıkmayı düşünmüyoruz. Küme düşmek umurumda değil. Serie B'de de oynamak gurur verici olur." sözlerini kullandı.