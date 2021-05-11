11 Mayıs 2021 Salı 18:44 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 18:44

Sezona Fenerbahçe'de başlayan ve ikinci yarının ortalarında Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran Erol Bulut'un ismi Gaziantep FK ile anılıyor. Gaziantep FK'da başkan adayı Cevdet Akınal, Erol Bulut'la ilgili konuştu.

Radyospor'a açıklama yapan Cevdet Akınal; "Erol Bulut ile görüştük. Erol Bulut ile bayramdan sonra tekrardan masaya oturacağız ve anlaşacağız." diye konuştu.

Öte yandan Süper Lig'de Gaziantep FK ile ismi geçen Erol Bulut'a Yunanistan'dan da AEK ve Panathinaikos'un talip olduğu iddiaları gerek Yunan basınında gerek Türkiye'de yer buluyor.