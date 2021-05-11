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  • Başkan adayı Cevdet Akınal, Erol Bulut'u resmen açıkladı! Süper Lig'e dönüyor
Spor

Başkan adayı Cevdet Akınal, Erol Bulut'u resmen açıkladı! Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör Erol Bulut Gaziantep FK'nın başına geçmeye çok yakın. Gaziantep FK başkan adayı Cevdet Akınal'dan resmi açıklama geldi. Akınal, 'Erol Bulut ile görüştük. Erol Bulut ile bayramdan sonra tekrardan masaya oturacağız ve anlaşacağız.' dedi.

11 Mayıs 2021 Salı 18:44 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 18:44
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Sezona Fenerbahçe'de başlayan ve ikinci yarının ortalarında Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran Erol Bulut'un ismi Gaziantep FK ile anılıyor. Gaziantep FK'da başkan adayı Cevdet Akınal, Erol Bulut'la ilgili konuştu.

Radyospor'a açıklama yapan Cevdet Akınal; "Erol Bulut ile görüştük. Erol Bulut ile bayramdan sonra tekrardan masaya oturacağız ve anlaşacağız." diye konuştu.

Öte yandan Süper Lig'de Gaziantep FK ile ismi geçen Erol Bulut'a Yunanistan'dan da AEK ve Panathinaikos'un talip olduğu iddiaları gerek Yunan basınında gerek Türkiye'de yer buluyor.

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