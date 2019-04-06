Başkan Ağaoğlu'ndan Trabzonsporlu gençlere övgü

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, lige verilen aranın ardından Antalyaspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Ağaoğlu, lige verilen araların kendisini her zaman endişelendirdiğini belirterek, "21 günlük ara, bir haftalık, 15 günlük aralar beni her zaman endişelendiriyor. Ama maç başladı zaten ilk 5 dakika kaptırdığımız topun arkasından gelen gol beni hiç endişelendirmedi. İkinci golü de yeseydik biz bu maçı 4-2, 5-2, 6-3 kazanacak gibi bir oyun sergiledik. Oyuncuların ilk 10 dakikadaki top kontrolleri, kendilerine olan güvenleri zaten oyunu okuyorsunuz. İyi bir galibiyet oldu. Yani 4 gol tabii ki önemli, skor çok önemli ama oynanan futboldan çok memnunum" dedi.

"STRESLİ GÜNLER YAŞADIK, 90 DAKİKADA BİZE HER ŞEYİ UNUTTURDULAR"

Oyuncuların övgüyü hak ettiklerini ifade eden Ağaoğlu, "Murat Cem'i alnından öperim. Hepsinin alnından öpüyorum. Hak geçmesin çünkü hepsi gerçekten bana göre övgüyü hak ediyorlar. Çünkü büyük bir özveriyle oynuyorlar. Aidiyet duygusuyla oynuyorlar. Yerlisi, yabancısı, Kamil Ahmet'i, Olcay'ı hepsi mükemmel oynadılar. Biz stresli bir süreç yaşadık. Bir sürü ödemeler, UEFA lisansı için gerekli olan ödemeler, birikmiş alacaklar falan gerçekten 15-20 gün stresli bir süreç yaşadık. Şurada 90-94 dakikada bize her şeyi unutturdular" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, kulübün ekonomik sorunlarıyla ilgili sorulan soru üzerine ise, "Allah yardım ediyor. Yoksa başka türlü bu işin altından kalkmak mümkün değil. Bize destek olan insanlar var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama biz insanlara şu kadroyla güven verdik. Geçtiğimiz hafta içerisinde kulüpler birliğinde yabancı oyuncu sınırlamasıyla alakalı bir toplantı yapıldı. Biz tavrımızı çok net ortaya koyduk. Siz ne karar alırsanız alın biz alt yapımızdan ve ülkedeki diğer takımların alt yapısından yetiştirdiğimiz oyuncularla bu takıma gerçekten bir şeyler verebilecek, tecrübelerini aktaracak, takımın çimentosu olacak yabancı oyuncularla ki bunların sayısı 5 olur, 6 olur ama en fazla 8 olur biz kademeli olarak bunu yürüteceğimizi de söyledik. Siz ne karar alırsanız alın yabancı konusunda. İsterseniz sahaya 11 yabancıyla çıkın, 24 yabancı transferi olsun biz bunu asla bir haksız rekabet olarak görmüyoruz. Zaten 2-3 yıllık süreç içerisinde kimin ne kadar haklı olduğunu da zaman hepimize gösterecek. Yıllardır beni mutlu eden model bu modeldi" diye konuştu.

"3 HAFTA ARANIN ARDINDAN BU BAŞLANGIÇ ÖNEMLİYDİ"

Ağaoğlu, genel kurulda delegelerin oylarına da altyapı ile talip olduklarını belirterek, "Bunu anlattık, bu şekilde destek aldık ve o rotada yürüyoruz. Bu bir başlangıç. İşin başındayız biz. Sakın kimse yanılmasın. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın işin başındayız. Geçenlerde sordular 'başarılısınız'. Başarısızlığın bir tık üstü asla başarı değildir. Biz sadece başarısızlığın bir tık üstüne çıktık şu anda. Oynadığımız futbol taraftara keyif veriyor. Bu çok önemli. Sonuç ne olursa olsun taraftarın sahada oynanan futboldan zevk alması lazım. İşte bu benim takımım demesi lazım. Bugünkü maçta da gerçekten 'bu benim takımım' dedi. Hangisini birbirinden ayırayım ki yani Ekuban'ı mı yoksa sıfırdan var eden Nwakaeme'yi mi? 100 bin Euro'ya almışsın 1 gol bir asisti kaldı veya 2 golü kaldı. Nwakaeme'den, Ekuban'dan çok şeyler bekliyordum. Takıma alıştılar, kente alıştılar. Oyuncular birbiriyle çok iyi anlaştı. İyi bir kaptanımız var. İyi bir ikinci, üçüncü kaptanımız var. Hepsi görevlerini canlarını dişlerine takarak getirmeye çalışıyorlar. Bir kulüp başkanının da zaten bundan daha fazla ne mutlu edebilir ki? Taraftar Ahmet Ağaoğlu daha fazla neyle mutlu olabilir? İyi bir gece yaşattılar bize. 3 hafta aranın ardından bu başlangıç önemliydi" dedi.