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Başkan Benfica maçı sonrası oyuncusuna kafa attı!

Portekiz'de Portimonense ile Benfica arasında oynanan U23 müsabakası sonrası, Portimonense Başkanı Rodiney Sampaio'nin, Sporting Lizbon'dan kiralanan Rafael Barbosa'ya kafa attığı iddia edildi.

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Portekiz'in saygın spor gazetelerinden biri olan Record'un haberine göre; yaz transfer döneminde Jackson Martinez'i kadrosuna katan Portimonense'de, kulüp başkanı Rodiney Sampaio, dün oynanan ve 2-2 sonuçlanan Benfica u23 maçının ardından ortalığı birbirine kattı.
 
İddiaya göre başkan Sampaio, Sporting Lizbon'dan kiralanan 22 yaşındaki futbolcu Rafael Barbosa'yla karşılaşma sonrasında tartışma yaşadı ve genç oyuncuya kafa attı.
 
Yaşanan bu olayı takım arkadaşlarına anlatan Rafael Barbosa'nın apar topar eşyalarını toplayarak Lizbon'a döndüğü belirtildi.
 
Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas'ın olayla ilgili bilgilendirdiği ifade edilirken, oyuncuyla ilgili kararın bugün vereceği öne sürüldü. (Fanatik)

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