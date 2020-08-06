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Spor

Başkan Berna Gözbaşı, Silviu Lung ile anlaşmayı duyurdu

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı kaleci Silviu Lung ile anlaşmaya vardı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 23:01 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 23:01
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Kayserisporlu yetkililer Prosinecki ile yeni sezon planlamasında anlaşamadı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Prosinecki ile yolların ayrıldığını açıklarken kaleci Lung'un ise takımda kalacağını açıkladı.

Berna Gözbaşı açıklamasında; "Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde. Silviu Lung Kayserispor'umuzda. Bu arada Çok değerli hocamız Prosenecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisini duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki birgün yine yollarımız kesişir." dedi.

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