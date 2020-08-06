06 Ağustos 2020 Perşembe 23:01 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 23:01

Kayserisporlu yetkililer Prosinecki ile yeni sezon planlamasında anlaşamadı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Prosinecki ile yolların ayrıldığını açıklarken kaleci Lung'un ise takımda kalacağını açıkladı.

Berna Gözbaşı açıklamasında; "Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde. Silviu Lung Kayserispor'umuzda. Bu arada Çok değerli hocamız Prosenecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisini duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki birgün yine yollarımız kesişir." dedi.