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Spor

Başkan Braz açıkladı: Gabigol'ü almak mı? Serbest kalma maddesi 35 milyon euro

Flamengo'nun Brezilyalı golcüsü Gabigol'ün, Fenerbahçe'ye transferi hakkında çıkan dedikodulara Flamengo Başkanı Marco Braz açıklık getirdi.

Fotomaç27 Eylül 2022 Salı 14:30 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Gabriel Barbosa'ya ilişkin Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz açıklamalarda bulundu.

FLAMENGO BAŞKANI BRAZ'IN AÇIKLAMALARI:

"Gabigol'ü almak mı? Bu bir şaka olmalı. Serbest kalma maddesi 35 milyon euro.

Türkler bu parayı veremez. Parasını veren dünya üzerindeki her kulüp teklif yapabilir, çünkü kontratlı oyuncumuz ama Gabriel'in oraya gitmeyeceğinden eminim. Bu bir şaka olmalı ve hadi ciddi şeylerden konuşalım. Flamengo'dan başka bir yere gidecek olursa, bu Fenerbahçe olmaz, başka seçenekler olurdu".

PREMİER LİG'DE OYNAMAK İSTİYOR!

"Gabigol'ün Avrupa'ya uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onun hayali Premier Lig'de oynamak olabilir. Sadece daha rahat olabileceğini düşündüğü 2 ligden teklif gelirse ayrılacağını düşünüyorum."

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