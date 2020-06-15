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  • Başkan Çavuşoğlu taraftara seslendi: ''Bilet uygulamasına destek olun''
Spor

Başkan Çavuşoğlu taraftara seslendi: ''Bilet uygulamasına destek olun''

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Fraport TAV Antalyaspor ile seyircisiz oynanacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için satışa sunulan hatıra biletlere destek olunması çağrısında bulundu.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 21:28 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 21:28
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Çavuşoğlu, Antalyaspor ile yapacakları rövanş maçı için taraftarların talebi ve yönetim kurulunun kararıyla hatıra bilet bastırdıklarını söyledi.

Tanesi 30 liradan satışa sunulan hatıra biletlere taraftarların ilgi gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Alanya'da yaşayan herkesin hatıra biletlerden almasını öneriyoruz. Alanyaspor'umuzun, Alanya'nın dünyaya açılan marka değerine ne kadar katkı sağladığını hepimiz biliyoruz. Alanyaspor'umuzu bugünlere hep birlikte getirdik. Bundan sonraki süreçte de Alanyaspor'umuzu sizlerle yöneteceğiz. Sizler adına buradayız. Yönetim kurulumuzun yaptığı çalışmalara destek vermenizi rica ediyoruz. Statlara taraftar alınmıyor ancak herkesin bu hatıra biletten alarak bir nebze de olsa kulübümüze destek olmasını istiyoruz."

Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 18 Haziran Perşembe günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maçın hatıra biletlerinin satışına Alanyaspor Store'de devam ediliyor.

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