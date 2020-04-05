Başkan Çebi: ''Sağlık çalışanı çocuklarına burs vereceğiz''

05 Nisan 2020 Pazar 17:35 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 17:38

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Çalışanlarımızı mağdur etmemek de en büyük görevlerimizden biri. 5 aylık süreçte tüm gelirlerimiz temlik altında olmasına ve her gün geçmişten gelen ödemelerin karşımıza çıkmasına karşın personelimize kendileri ile beraber çalıştığımız süre içindeki tüm ödemelerini yaptık"

KALICI ÇÖZÜMLER ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Çebi: "Personellerimizin geçmişte görev yapan yönetim kurulunun döneminden kalan alacakları bulunuyor. Çalışanlarımızın geçmişten kalan mağduriyetlerini gidermek için gecemizi gündüzümüze katarak kalıcı çözümler aramaya devam ediyoruz."

