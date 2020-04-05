İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başkan Çebi: ''Sağlık çalışanı çocuklarına burs vereceğiz''
Spor

Başkan Çebi: ''Sağlık çalışanı çocuklarına burs vereceğiz''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi,'Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın evlatları için eğitim bursu vermeyi kararlaştırdık. Desteğimizi, kulübümüze mali bir yük yansıtmadan, futbolcularımızın katkıları ve yönetim kurulu üyelerimizin de destekleriyle 1 milyon 903 bin TL olarak belirledik' dedi.

05 Nisan 2020 Pazar 17:35 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 17:38
ABONE OL

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarının satır başları şu şekilde: 

"Çalışanlarımızı mağdur etmemek de en büyük görevlerimizden biri. 5 aylık süreçte tüm gelirlerimiz temlik altında olmasına ve her gün geçmişten gelen ödemelerin karşımıza çıkmasına karşın personelimize kendileri ile beraber çalıştığımız süre içindeki tüm ödemelerini yaptık"

KALICI ÇÖZÜMLER ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Çebi: "Personellerimizin geçmişte görev yapan yönetim kurulunun döneminden kalan alacakları bulunuyor. Çalışanlarımızın geçmişten kalan mağduriyetlerini gidermek için gecemizi gündüzümüze katarak kalıcı çözümler aramaya devam ediyoruz."

Bakanlık harekete geçmişti! Hummalı çalışma havadan görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı
Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı

Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama
İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor
Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor

Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.