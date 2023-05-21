Başkan Dursun Özbek, sözünü tuttu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takıma söz verdiği primi Sivasspor maçından önce hesaplara yatırdı.

Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da İstanbulspor deplasmanı öncesi takıma 20 milyon TL ödeme yapılmıştı.

Başkan Dursun Özbek, İstanbulspor galibiyeti sonrasında sözünü verdiği oyuncu başına 400 bin TL primi de Sivasspor maçı öncesinde hesaplara yatırdı.

Galatasaray moralli şekilde sahaya çıkarken, başkan Özbek de rakibini 2-0 deviren takımını büyük bir keyifle izledi.

Galatasaray, haftaya oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasından da galibiyet ile ayrılırsa şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın 23. şampiyonluğunu ilan edecek.