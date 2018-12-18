Başkan Erdoğan, Ampute Milli Takımı'nı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımını kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.
(AA)
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