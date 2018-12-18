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Başkan Erdoğan, Ampute Milli Takımı'nı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımını kabul etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

(AA)

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