Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da sahaya çıkıyor

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle, bölge gençlerini sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali'nde 'şöhretler karması' maçı heyecanı yaşanacak.

33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak maçta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasetçiler ve birçok ünlü forma giyecek.

Saat 15.00'te başlayacak mücadelenin kadroları şöyle;

Beyaz Takım: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Poyraz, Hakan Ünsal, Alpay Özalan, Mustafa Varank, Fatih Şahin, Ahmet Büyükgümüş, Mehmet Kasapoğlu, Yıldırım Demirören.

Kırmızı Takım: Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Tuncay Şanlı, Erkan Kandemir, Cahit Turhan, Fikret Orman, Hamza Dağ, Haydar Ali Yıldız, Serdar Kulbilge.