08.02.2020 16:32 - Güncelleme: 08.02.2020 17:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir." dedi.

"Her alanda olduğu gibi sporda da tesisleşme devrimi gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor alanında yapılan yatırımları ilişkin, "Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz." dedi.

"Sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz"

Herkesimin spor yapabilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz." dedi.

"Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz"

Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporculara inandığını ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz."

"Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak." dedi.

"Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek"

Geçtiğimiz günlerde başarılı basketbolcu Shane Larkin'in A Milli Basketbol Takımını seçtiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek." dedi.

Ülkemizi temsil etmiş sporculara burslu eğitim müjdesi

Ülkemizi temsil eden sporculara burslu eğitim müjdesi veren Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular, anlaşılan 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görme hakkına kavuşuyor."

Gönüllülük faaliyetlerinde hedef: En az bir milyon genç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıl en az bir milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Sadece kariyerine odaklı değil, sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek bir nesle ihtiyacımız var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece kariyerine odaklı değil, sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen bir nesle ihtiyacımız var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu topraklara ektiğimiz tohum, diktiğimiz fidanlar olacaktır." dedi.