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Başkan Erdoğan kaç çocuğum olduğunu sordu, bir tane deyince, 'Yetmez. En az 3 tane olması gerekir' dedi

“Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretim sırasında bana kaç çocuğum olduğunu sordu. Bir tane olduğunu söyleyince, ‘3 tane olması gerekir’ dedi. Ben de planlarıma aldım.”

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BEŞİKTAŞ’IN başarılı stoperi Domagoj Vida, Hırvat basınına önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’in Beştepe’deki toplantısına özel misafir olarak davet edilen Vida, o anki duygularını ve arada geçen konuşmaları şöyle anlattı:

TÜRKİYE’DE MUTLUYUM

Benim için mükemmeldi. Onur duydum ve kendimi imtiyazlı hissettim. Çünkü Başkanlık Sarayı’ndaydım. Beni davet ettikleri için memnunum ve onlara Beşiktaş forması verdim. Başkan Erdoğan, Türkiye’de nasıl olduğumu, memnun olup olmadığımı sordu. Bu soruya şaşırdım. Çünkü Türkiye’de çok mutluyum. Sonra kaç çocuğum olduğunu sordu. Bir tane olduğunu söyleyince, “Yetmez. En az 3 tane olması gerekir” tavsiyesinde bulundu. Ben de bu tavsiyesini planlarıma aldım (Gülerek).

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