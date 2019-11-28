Başkan Erdoğan maçı statta takip etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında İtalya ekibi Roma'yı konuk ettiği karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol tribününde mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer yetkililer ile birlikte takip ediyor.
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