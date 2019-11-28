17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7626
  • 6,348
  • 270.264
  • 107126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Başkan Erdoğan maçı statta takip etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında İtalya ekibi Roma'yı konuk ettiği karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izliyor.

  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol tribününde mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer yetkililer ile birlikte takip ediyor. 

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kuvvetli olacak...

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kuvvetli olacak...

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılma çağrısı

İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılma çağrısı

Medipol Başakşehir-Roma CANLI ANLATIM

Medipol Başakşehir-Roma CANLI ANLATIM

Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı

Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı

Cami yeniden inşa edildi! Bir asır sonra ezan okundu

Cami yeniden inşa edildi! Bir asır sonra ezan okundu

Yanlış dişi çekip bir şahsın ölümüne neden olan sahte dişçi tutuklandı

Yanlış dişi çekip bir şahsın ölümüne neden olan sahte dişçi tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

ABD'de 60 bin kişi o bölgeden tahliye ediliyor!

ABD'de 60 bin kişi o bölgeden tahliye ediliyor!

Dünyanın en soğuk şehri! 250 bin kişi yaşıyor

Dünyanın en soğuk şehri! 250 bin kişi yaşıyor

İngiltere'de tahtın sahibi değişiyor: Tarih belli oldu

İngiltere'de tahtın sahibi değişiyor: Tarih belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA