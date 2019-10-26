Başkan Erdoğan'a 25. yıl beratı

AKŞAM

F.BAHÇE Yüksek Divan Kurulu bugün saat 12.30’da Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak. Divan Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Fenerbahçe üyesi olan Başkan Erdoğan’a 25’inci yıl üyelik beratı takdim edilmesi planlanıyor. Erdoğan’ın Divan’da konuşma yapıp yapmayacağı ise netleşmedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ise bugünkü toplantıda üyelere kulübün mali durumu ve sportif hedefleri hakkında açıklama yapacak. Divan Kurulu toplantısına çok yoğun bir katılım olması bekleniyor.