Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Başkan Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe Beko Basketbol camiasını yürekten tebrik ediyorum.