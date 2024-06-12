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Spor

Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Başkan Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

12 Haziran 2024 Çarşamba 23:18 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
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Başkan Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe Beko Basketbol camiasını yürekten tebrik ediyorum.

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