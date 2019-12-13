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Başkan Erdoğan'dan, Medipol Başakşehir'e kutlama

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 90+1. dakikada Crivelli'nin attığı golle 2-1 yenen Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla arayarak soyunma odasındaki teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti.

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Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan güçlü rakibini sahasında 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında yoluna devam edene tek Türk takımı oldu.
 
Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten Medipol Başakşehir grubunu lider tamamladı. Sekiz puanda kalan Borussia Mönchengladbach ise 3. sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
 
Grupta, Medipol Başakşehir'in ardından 9 puanla grubu tamamlayan Roma da bir üst tura çıktı. 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik
 
Medipol Başakşehir'in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla arayarak soyunma odasındaki teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti.
 
Maç sonu büyük coşku
 
Medipol Başakşehir'in uzatma dakikalarında bulduğu gol büyük sevinç yaşattı.
 
Tüm takım ve teknik ekip saha içinde birbirine sarılırken, tribünlerdeki Türk taraftarlar da coşkuyu doyasıya yaşadı.
 
Turuncu-lacivertli takımın zaferi, maç sonunda da coşkuyla kutlandı. Soyunma odasında teknik ekip ve futbolcular uzun süre galibiyeti kutladı.
 
İrfan Can Kahveci'den asker selamı
 
Medipol Başakşehir orta sahasının önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, kariyerinde Avrupa kupalarındaki ikinci golünü Borussia Mönchengladbach'a attı.
 
İrfan, deplasmanda oynanan maçın 44. dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitmesini sağladı.
 
Milli futbolcu, gol sevincini asker selamı vererek kutladı.
 
İrfan Can, Avrupa kupalarındaki ilk golünü ise Medipol Başakşehir'in sahasında Wolfsberger'i 1-0 yendiği maçta atmıştı.
 
Galibiyet golü Crivelli'den
 
Medipol Başakşehir'e Almanya'da zaferi getiren golü Fransız futbolcu Enzo Crivelli attı.
 
Clihcy'nin sol kanattan yaptığı ortada altı pas içinde topu önünde bulan Crivelli, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
 
Türk taraftarların sayısı arttı
 
Almanya deplasmanında, karşılaşmanın başlamasının ardından Medipol Başakşehir tribünündeki Türk taraftarların sayısı da arttı.
 
İlk düdük çaldığında yaklaşık 300 civarında taraftar tribünde yer alırken, ilerleyen dakikalarda bu sayı 500'ün üzerine çıktı.
 
Alman taraftarların arasında da Türk taraftarların olması dikkati çekti. Tribünlerde Türk bayraklarının yanı sıra Bosna Hersek bayrakları da görüldü.

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