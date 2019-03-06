Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş sözleri: Hayatı başarılarla dolu bir teknik adamımız
Başkan Erdoğan, 24 ve 360 ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Şenol Güneş’in A Milli Futbol Takımı’nın başına geçmesiyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
“Şenol Bey'in Milli Takım’ın başına gelmesine sevindim. Biz Şenol Bey ile dünya üçüncülüğünü kazandık. Böyle bir başarısı da var. İşin kökünden geliyor. Hayatı başarılarla dolu bir teknik adamımız.”
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