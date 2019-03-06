Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş sözleri: Hayatı başarılarla dolu bir teknik adamımız

Şenol Güneş’in A Milli Futbol Takımı’nın başına geçmesiyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Şenol Bey'in Milli Takım’ın başına gelmesine sevindim. Biz Şenol Bey ile dünya üçüncülüğünü kazandık. Böyle bir başarısı da var. İşin kökünden geliyor. Hayatı başarılarla dolu bir teknik adamımız.”