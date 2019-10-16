Başkan Erdoğan'dan UEFA'nın kararına cevap!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'UEFA'nın Asker Selamı için yaptığı soruşturmadan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum'
UEFA'nın verdiği skandal soruşturma kararının yankıları devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumnurbaşkanı Erdoğan, "UEFA'nın Asker Selamı için yaptığı soruşturmadan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.
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