19 Eylül 2021 Pazar 21:49 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 21:53

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

ERKEN YOL KAZASI İYİDİR

"Başakşehir'i tebrik ediyorum. Onların şanssızlığı bir yerde dönecekti, bize rastladı. Beklemediğimiz bir sonuç, biz de bir yerde kötü bir sonuç alacaktık, yenilecektik, o da bugüne rastladı. Olumlu açıdan bakarsak, yol kazasının erken gelmesi bize iyi ders olacaktır."

PANİK OLACAK DURUM YOK

"İyi oynamadık, rakamlara baktığımızda, rakamlarla maçın sonucu bağdaşmıyor. Topa sahip olma, pas oranları, orta, gol pozisyonları, kaleyi bulan şutlar... Buna rağmen demek ki etkin oynamamışız ki mağlubiyetle dönüyoruz. Panik olacak bir durum yok."

ARZULADIĞIMIZ NOKTADAYIZ

"Savaşan, mücadele eden, formanın hakkını terinin son damlasına kadar verecek, bu camianın bilincinde futbolculardan bir takım yaratacağız demiştik. İlk dönemdeyiz ama arzuladığım bir noktaya hızla geldik."

BUNA MÜDAHALE ETSİNLER

"Maçın skoru hakkında söylemiyorum, TFF'nin, MHK'nin, Kulüpler Birliği'nin bir ses çıkartması lazım. Oyun bu kadar durmaz. Zaman geçirmeye yönelik hareketlerin en rahat yapıldığı lig herhalde biziz. Hakemlerin buna müsaade etmemesi gerek diye düşünüyorum."

ALMANYA'DAKİ HAKEM...

"Frankfurt maçında mükemmel bir hakem yönetimi seyrettik. Penaltımız tekrarlanabilirdi, doğrudur ama VAR'dan gelen bir karar, hakem üçlüsünün ne kadar iyi yönettiğini gördük. Sivasspor maçı 45 dakika oynanmış, 12 dakika maç durmuş, 7 dakika uzatma verdiler."

VAR HAKEMLERİ AYRI OLMALI

"VAR hakemiyle ilgili federasyona serzenişte bulunduk, haklı olduğumuzu söylediler. Ne söylesek aynısını söylüyorlar ama bir şey olmuyor. Saha hakemleri ile VAR hakemleri ayrı olmalı, federasyon bu sene yapamasa bile önümüzdeki sezona bunu yetiştirmeli."

BİLİNÇLİ YAPIYORLAR

"Kötü sonuçların ardından kara tablo yaratılıyor, aynı şey Galatasaray'da da oldu. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Ali Koç "Galatasaray'da ne oldu bilemem, açıklamayı da görmedim. Bizde hiçbir şey kötü değilken başladı, bu bilinçli yapılan bir olay. Bunu ilk kurşuna kadar takip etmek mümkün. Çoğunlukla troll, yeni açılmış hesaplar olduğunu görüyoruz. Tribünlere yönelik, bizi yıpratmaya yönelik hamleler var. Fenerbahçe'nin kötü gidip, krizle kongre ümit eden bir grup var. Her olumsuz sonuçta bunlar ortaya çıkacaktır, pusuda olan birden fazla ekip var." ifadelerini kullandı.