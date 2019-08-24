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Başkan Mestan'dan transfer açıklaması

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, transfer tahtasının açılmasıyla ilgili çalışmalarda sona yaklaştıklarının müjdesini verdi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan, transfer tahtasının açılmasıyla ilgili çalışmalarda sona yaklaştıklarını, yeni transferlerin 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacakları müsabakaya yetişeceğini bildirdi.
 
Mestan, kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, yönetim kurulu olarak göreve geldikleri ilk günden beri konuşmaktan ziyade icraatla meşgul olduklarını belirtti.
 
Bursaspor'un sıkıntılarına çözüm bulmak için yoğun mesai harcadıklarını ve birçok büyük sorunun üstesinden gelmeyi başardıklarını aktaran Mestan, güzel günlerin kendilerini beklediğini ifade etti.
 
Kulübün önündeki en büyük engellerden birinin transfer yapamamaları olduğuna dikkati çeken Mestan, şöyle devam etti:
 
"Tahtanın açılması adına büyük bir mücadele veriyoruz. Bununla ilgili geniş açıklamayı da önümüzdeki günlerde yapacağım. Kim ne yaptı, kim nasıl davrandı hepsini anlatacağım. Kolay bir süreç değil. Gönül isterdi ki daha lig başlamadan takımımızı oluşturalım ve sezona öyle başlayalım ama her şey çok da kolay olmuyor. Sorunları anlatmayı seven bir yapıya sahip değilim. 'Olmaz' denilen birçok sorunun üstesinden geldik. Yine hepsinin üstesinden geleceğiz. Karagümrük maçında sahaya çıkan tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bursaspor bilincini sahaya yansıttılar, gelecek adına hepimize umut verdiler. Yapacağımız takviyelerle takım daha da iyi olacak ancak bunun için biraz sabır gerekiyor."
 
"Asıl şimdi kenetlenme vakti"
 
Mesut Mestan, şehrin kendisinden beklentisini çok iyi bildiğini ve bu sorumlulukla hareket ettiğini vurguladı.
 
Akhisarspor ile yarın Bursa'da taraftarlarının önünde yapacakları maça tam kadro çıkmak istediklerini ancak bunun mümkün olmadığını belirten Mestan, şunları kaydetti:
 
"Bu hafta da sahada, geleceğimiz olan oyuncularımızla olacağız. Asıl şimdi kenetlenme vakti. Bursaspor'u seven, takımının yanında olduğunu hissettirmek isteyen tüm yeşil-beyaz sevdalılarını Akhisarspor maçına bekliyorum. Transfer tahtasının açılmasıyla ilgili çalışmalarda en sona geldik. Tek sorunumuz kaldı, o da sonuçlanacak ve yeni transferlerimizle Eskişehirspor maçında tam kadro sahada olacağız. Kimse merak etmesin; Bursaspor'un başarısı için ne yapmamız gerekirse yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yeter ki biz bir ve birlik olalım."

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