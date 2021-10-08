Fanatik 8 Ekim 2021 Cuma 19:22 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 19:22

Beşiktaş'ın Temmuz 2019'da Torino'dan tam 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Adem Ljajic, gösterdiği performansla Siyah-Beyazlılarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yüksek maaşıyla gündemden düşmeyen Adem Ljajic'te yolun sonuna gelindi.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adem Ljajic için devre arasında gelecek tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı. Siyah-Beyazlılar ocak ayında beklediği teklifi alamaz veya Adem Ljajic'i ayrılık için ikna edemezse oyuncunun 6 aylık alacağını ödeyip Sırp yıldızla yollarını ayıracak.

GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4,2 milyon euro kazanan Adem Ljajic, kendisine gelen birçok teklifi reddetmiş ve Siyah-Beyazlılarda kalmak istediğini belirtmişti. Kartal'ın maaş indirimi teklifine yanaşmayan Ljajic, saha içinde de bekleneni veremeyince kadro dışı bırakılmıştı.

İTALYA'YA DÖNEBİLİR

Adem Ljajic'in Beşiktaş'tan ayrılması halinde yeniden İtalya'ya dönmesi bekleniyor. Sırp yıldız Seria A'da daha önce Torino, Roma, Inter ve Fiorentina formaları giymişti.

PAOK'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın bir süre önce yaptığı açıklamada "Adem Ljajic'ten tamamen ümidimizi kestiğimiz için kadro dışı bıraktık. Adem ile en az 8 kere toplantı yapmışımdır. Çok şans verdim ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. Fiziksel olarak kesinlikle bir problemi var ama mental olarak bilemem. Bugün (30 Ağustos) kendisine PAOK teklifte bulundu" ifadelerini kullanmıştı ancak Adem Ljajic, transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala aldığı bu teklifi de reddetmişti.

"ÖNCE BİR UTAN"

Ahmet Nur Çebi de divan kurulunda yaptığı konuşmada Adem Ljajic'e yüklenmiş ve "Hala gönderemediğimiz futbolcularımız var. Adamın maliyeti 20 milyon euroyu bulmuş. Sen buradan 4 milyon euro maaş alırken biri sana 400 bin euro veriyor. Önce bir utan çek git ama gitmiyorlar" sözlerini sarf etmişti.

BU SEZON HİÇ FORMA GİYMEDİ

Beşiktaş'ta bu sezon 1 dakika bile süre alamayan Adem Ljajic, sadece Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almış ancak oyuna alınmamıştı.