Başkan resmen açıkladı! Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor

2 Ağustos 2021 Pazartesi 13:36 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 13:44

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Semineri'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas, Falcao ve Feghouli ile yolları ayırmak istediklerini belirterek, "Falcao ve Feghouli ile konuştum, görüştüm. Güzel hizmetleri oldu. Fakat, bu ücret yapısıyla bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde maaşlarını ödemek mümkün değil. Kulüp bulmalarını istedim." dedi.

"MORUTAN İLE GÖRÜŞME OLMAYACAK"

Başkan Elmas, Morutan transferiyle ilgili ise "Morutan ile ilgili resmi teklif, yazışma, görüşme olmadı. Olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız. Bütün kulüplerle aracı olmadan kendim görüşme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

"HALİL DERVİŞOĞLU'NUN KULÜBÜ KARAR VERMEDİ"

Elmas, Halil Dervişoğlu'nun transferi kulübü Brentford ile görüştüklerini ifade edere, "Halil Dervişoğlu için görüştüm. Kulübü bir karar vermedi henüz. Karar verince tekrar görüşeceğiz." diye konuştu.