24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0245
  • 6,7535
  • 250.301
  • 87.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Başkan resmen açıkladı! 'Puan silme cezası yok'

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, TFF ve UEFA'nın kendilerini küme düşüreceği iddialarını yanıtladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, 2011'de formasını giyen Michael Klukowski'ye olan 120 bin Euro'luk borç ödenmediği için -6 puan cezası alacakları yönündeki iddialar üzerine TRT Spor'a açıklama yaptı.

Yiğiner, kulüp ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "516 bin euro ödeme yaptık. 120 bin euro kaldı. Bu ay başı 30 bin euro daha ödedik. Bu ay sonunda hepsini kapatacağımızı söyledik. Onlar da bize bir şey söylemedi." dedi.

"PUAN SİLME SÖZ KONUSU DEĞİL!"

Kamuoyunda sıkca dile getirilen "6 puan silme" durumuyla ilgili yaptığı açıklamada Yiğiner, "FIFA'dan da ödeyin talimatı gelmedi. -6 puan silme gibi bir şey söz konusu değil. Ankaragücü'nde kaos oluşturmak için bunlar yaratılıyor. 10 sene önceden kalan bir borç. FIFA'dan bir talimat gelirse öderiz. Şimdi ne hikmetse, herkes futbolcular dahil parasının tamamını istiyor. Dönem dönem ödemelerle ilgili başımıza bu tip sıkıntılar geliyor ama şu an riskli bir durum yok." açıklamalarında bulundu.

"BİZİ DÜŞÜRMEK İÇİN BEKLEYENLER VAR"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı konuşmasının sonunda kulübüne dair art niyetli düşünceye sahip insanların olduğunu aktardı ve, "Bizi düşürmek için bekleyen isimler var. Ancak böyle bir karar kesinlikle yok. Sivas maçı öncesinde olan art niyetli bir durum var. Bize yazı gelse zaten gerekeni yaparız. Şimdi ne hikmetse futbolcular dahil parasının tamamını istiyor. Bunlar dönem dönem başımıza geliyor ama sıkıntı arz etmiyor. 1 puan alsak bize yeterli, tek istediğimiz iki maçta taraftarlar stadı doldursun, destek olsun. Sonrası Allah büyüktür, buna yoğunlaşmamız lazım." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

''Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

'Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz'

'Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz'

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Modern bir ruh katılmış 10 muhteşem klasik araba

Modern bir ruh katılmış 10 muhteşem klasik araba

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA