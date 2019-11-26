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Başkan süre verince Avcı kendine geldi

Başkan'ın ocak ayına kadar süre verdiği Abdullah Avcı kendine geldi. Sezona 8'de 2 galibiyetle başlayan Kartal, Çebi'nin mühleti sonra çıktığı dört maçı da kazandı.

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Beşiktaş'ta karanlıktan aydınlığa çıkmanın mutluluğunu yaşanıyor. Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan ve hem Avrupa'da hem de ligde yokları oynayan siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın da koltuğu sallanmaya başlamıştı.
 
Tribünlerin ısrarla istifaya davet ettiği tecrübeli çalıştırıcı, kendisini getiren Fikret Orman'ın görevi bırakmasıyla da çok ağır stres altında çalışmaya başladı. Üstüne üstlük başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi de tribünlerin sesine kulak vermiş ve Abdullah Avcı için devre arasını işaret etmişti. Başkanın açıkça ocak ayına kadar takımın form durumu düzelmezse yolların ayrılacağını söylemesi Abdullah Avcı'yı adeta kamçıladı. Sezona 8'de 2 galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar ilk olarak derbide Galatasaray'ı mağlup etti.
 
Ödemeler de gelince
 
Ardından sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor ve Konya karşılaşmalarından da zaferle ayrılan Beşiktaş, yeni başkan Çebi'nin ültimatomu sonrası dört maçı da kazandı. Üstelik sadece skor olarak değil futbol olarak da taraftarı memnun etti Kartal. Futbolcuların form durumu artarken özellikle takım savunmasındaki başarı dikkat çekiyor. Yeni yönetim göreve gelmeden önceki iki maçında da gol yemeyen Kartal, son altı maçta topu sadece bir defa kalesinde gördü. Beşiktaş'taki bu değişimde ocak ayına kadar verilen mühlet kadar; Başkan Çebi yönetiminin yaptığı ödemeler çok etkili oldu. Futbolcuların biriken üç aylık alacaklarının ödenmesi de doping etkisi yapınca özlenen Beşiktaş geri dönmüş oldu.
 
Vida ve Ruiz duvarı
 
Son haftalarda kalesini gole kapatan Beşiktaş'ta iki stoperin arasındaki uyum dikkat çekiyor. Sezon başında sakatlıklar ve kart cezaları sebebiyle birbirleriyle çok az süre alan Vida-Ruiz ikilisi son karşılaşmalarda 90'ar dakika süre aldı. Hırvat ve İspanyol stoperler arasındaki bu uyumun en önemli sebebi ise iletişim. Kendini Ruiz'in patronluğuna bırakan Vida'nın performansı giderek arttı. Topla oyun kurma görevinin Ruiz'e geçmesiyle birlikte hem Vida, hem teknik heyet hem de takım rahatlamış oldu.
 
(Türkiye)

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