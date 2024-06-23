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Spor

Başkandan açıklama geldi! Yeni teknik direktör Michel Salgado...

Sakaryaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlılarda başkan Gökhan İn, teknik direktörlük için Real Madrid efsanesi Michel Salgado ile anlaştıklarını duyurdu. İşte detaylar...

23 Haziran 2024 Pazar 12:39 - Güncelleme:
Başkandan açıklama geldi! Yeni teknik direktör Michel Salgado...
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Sakaryaspor, teknik direktörlüğe dünyaca ünlü bir ismi getirdi. Yeşil-siyahlı kulübün yeni başkanı Gökhan İn, uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen 48 yaşındaki Michel Salgado'nun takımın yeni hocası olduğunu söyledi.

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sakaryaspor'un başkanı Gökhan İn yaptığı açıklamada, "Teknik direktör olarak Michel Salgado'yu tercih ettik. Salgado'nun uçak biletleri hazır, pazartesi günü (Yarın) gelecek" ifadelerini kullandı.

SADECE 1 KEZ TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI

Michel Salgado kariyerinde sadece Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'de geçici olarak teknik direktörlük görevi yapmıştı.

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