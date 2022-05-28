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Spor

Başkanla anlaşamayan Igor Tudor, Verona'ya veda etti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Hellas Verona, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

AA28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:05 - Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılık kararı alındığı ifade edildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Tudor, "Burada iyi bir çalışma ortamı ve harika bir oyuncu grubuyla çalışma şansı yakaladım. Benim için zor bir karar oldu. Gelecek sezon planlamasında kulüp başkanı ile farklı noktalarda yer aldığımız için ayrılıma kararı verdim." ifadelerini kullandı.

Hellas Verona, bu sezon 53 puanla ligi 9. sırada tamamlamıştı. Futbolcu kökenli teknik adamlardan Tudor, Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde aldığı başarılı sonuçların ardından 2016-17 sezonunun ikinci yarısında ve 2017-18 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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