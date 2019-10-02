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Başkanlık koltuğu büyük onur

OLAGANÜSTÜ kongrede aday olması beklenen Serdal Adalı önemli açıklamalar yaptı.

  • Star Spor
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Mevcut yönetimde ikinci başkanlık görevini üstlenen Adalı şunları söyledi: “Benim adaylığımın, sayın başkanın (Fikret Orman) adaylık kararıyla bir alakası yok. Burada önemli olan Beşiktaş’a faydalı olup olmayacağımdır. Faydalı olacağıma inanırsam adaylığımı açıklayacağım.”

“Beşiktaş Kulübü başkanlığı benim için önemli bir makam. Biz daha önceki dönemlerde başkanla karşılıklı rakip olarak seçime girdik. Geçen sene eylül ayında sayın başkanla bir araya geldik. ‘Mevzu bahis Beşiktaş ise gerisi benim için ayrıntıdır.’ dedim. Bugünlere kadar geldik. Beşiktaş başkanlığı herkes için olduğu gibi benim için de büyük bir onur ve gururdur.”

“Başkanla sürekli konuşuyoruz. Görüşlerimi de kendisine söylüyorum. Adaylık konusu kişisel bir karardır. Kendisine sadece, yeniden aday olmak isterse beni listesine yazmamasını ve kendisine yepyeni bir liste yapmasını önerdim. Son karar tabii ki kendisinindir. Dediğim gibi benim aday olup olmaması konusunda önerim yok.”

 

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