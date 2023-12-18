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Spor

Başkanlık seçimi için heyecan başladı! Dursun Özbek kararını verdi

Galatasaray'da haziran ayında olan seçim yapılacak. Başkan Dursun Özbek'in yeniden aday olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu olmuştu. İki dönem başkanlık görevinde bulunan Dursun Özbey ise adaylık konusunda kararını verdi. İşte detaylar...

Akşam18 Aralık 2023 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Başkanlık seçimi için heyecan başladı! Dursun Özbek kararını verdi
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Galatasaray'da gelecek yılın haziran ayında yapılacak olan seçim öncesi mevcut başkan Dursun Özbek'in yeniden aday olup olmayacağı tartışılıyordu. Sarı-Kırmızılı kulübün başında ikinci dönemini geçiren Dursun Özbek'in sağlık sorunları nedeniyle tekrar yarışa girmeyeceği iddia edilmişti. Alınan son bilgilere göre; başkan, yakın çevresi ve yönetim kurulu ile yaptığı istişareler sonrası bu konudaki kararını verdi. Dursun Özbek, haziran ayındaki seçimde geri adım atmayarak yeniden Cim-Bom'u yönetmek için yarışa girecek.

TİMUR'UN KARARI BEKLENİYOR

Sarı-Kırmızılılar'da Sportif A.Ş Başkanvekili olarak görev alan Erden Timur ise gelecek dönemde Dursun Özbek'in yönetim kurulunda yer alabilir fakat Timur'un bu konuda henüz net kararını vermediği öğrenildi. Sezon öncesi transferleri ve imzasını attığı projelerle yönetimde ön plana çıkan Erden Timur'a kulüp üyelerinden bazı tepkiler var. Özellikle imza attırılan bazı futbolcuların yeterli performans gösterememesi bu konuda Timur üzerindeki baskıyı artırıyor. Başkan Dursun Özbek ise 42 yaşındaki yöneticinin kararını vermesini bekliyor

RAKİPLER HAVAYI KOKLUYOR

Haziran ayında yapılacak olan seçimde aday olmayı düşünen sürpriz isimler de kulis çalışmalarına start verdi. Mevcut başkan Dursun Özbek'e rakip olmaya hazırlanan kişiler, camia içerisindeki havayı kokluyor. Dursun Özbek'in, projeleriyle üyelerin desteğini aldığı bildirildi. Öte yandan camia içerisinde Dursun Özbek'in bir dönem daha devam etmesi ve bu konuda istikrarın önemli bir rol oynayacağı konuşuluyor. Galatasaray'da projelerin yanı sıra Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa Ligi'nde başarının yakalanması ile Dursun Özbek'in eli güçlenecek.

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