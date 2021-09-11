Başkent derbisi 40 yıl sonra alt ligde oynanacak

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:45 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 00:45

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak Ankara derbisinin rekabeti 62 yıl öncesine dayanıyor.

Tarihlerinde ağırlıklı olarak Süper Lig'de karşılaşan iki kulüp, geçen sezon aynı anda 1. Lig'e düştü. Ankara'nın iki köklü kulübü 1. Lig'de (o zamanki adıyla 2. Lig) son olarak 1980-1981 sezonunda karşı karşıya geldi. Söz konusu dönemde üst lige çıkmayı başaran MKE Ankaragücü, rakibini iki maçta da mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında 1. Lig'de 21 Şubat 1981'de oynanan son karşılaşmayı MKE Ankaragücü, 2-0 kazandı.

1. LİG'DE TEK ORTAK SEZON 1980-1981

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin 1. Lig'deki tek ortak sezonları 1980-1981 sezonunda oldu.

İki takım da aynı yıl Türkiye'nin en üst ligine çıkabilmek için alt ligde mücadele etti.

Süper Lig ve Türkiye Kupası dışında bu iki ekip, resmi maçlarda Türkiye Milli Küme (1936-1937) ve Ankara Profesyonel Ligi'nde (1955-1959) de karşı karşıya geldi.

Başkent temsilcileri başta Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şube Kupası olmak üzere birçok özel maçta da birbirlerine rakip oldu.

REKABET 1937'YE KADAR UZANIYOR

İki ekip arasında bilinen en eski maç 1937 yılına kadar uzanıyor.

1910 yılında kurulan MKE Ankaragücü ile 1923'te kurulan Gençlerbirliği'nin bilinen ilk maçı 21 Mart 1937'de oynandı.

Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Milli Küme'de yapılan maçı Gençlerbirliği 4-2 kazanmıştı.

EN FARKLI GALİBİYET MKE ANKARAGÜCÜ'NDEN

İki takımın tarihinde karşılaştığı maçlardan en farklı galibiyeti MKE Ankaragücü elde etti.

Başkentin sarı-lacivertli tarafı, 10 Şubat 1991'de Süper Lig maçında sahadan 7-2 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu maç ayrıca iki takım arasındaki en gollü derbi oldu.

Gençlerbirliği ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 5 Mart 2005'te 4-0'lık skorla aldı.

YILLARDIR AYNI STADI KULLANIYORLAR

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Ankara'da yıllardır aynı stadı kullanıyor.

Yıkılana kadar Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı, iki köklü kulübe de ev sahipliği yaptı. Bu stat yıkıldıktan sonra iki takım da şu an iç saha maçlarına Eryaman Stadı'nda çıkıyor.