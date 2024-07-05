Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen kura çekimine göre organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Beşiktaş Fibabanka ile Bahçeşehir Koleji A Grubu'nda, Türk Telekom ise B Grubu'nda yer aldı.

Turnuvada toplam 20 takım, 10'arlı 2 grupta mücadele edecek. Grup maçları 25 Eylül'de başlayacak ve 5 Şubat 2025'te sona erecek.

BKT AVRUPA KUPASI'NDA GRUPLAR ŞÖYLE:



A Grubu: Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji, Hapoel Shlomo (İsrail), Dreamland Gran Canaria (İspanya), Joventut Badalona (İspanya), ratiopharm Ulm (Almanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Wolves Twinsbet Vilnius (Litvanya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Trefl Sopot (Polonya)

B Grubu: Türk Telekom, Valencia Basket (İspanya), Hapoel Bank Yahav (İsrail), Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa), Umana Reyer (İtalya), Aris Midea (Yunanistan), 7bet-Lietkabelis Panevezys (Litvanya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Veolia Towers Hamburg (Almanya), U-BT Cluj-Napoca (Romanya).