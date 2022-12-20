Basketbol Bölgesel Lig şampiyonası başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Basketbol Bölgesel Lig Şampiyonası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

ZBEÜ Farabi Kampüsü Spor Salonunda yapılan Lig Şampiyonası açılış törenine Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Gümüşü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından oynanan kadın müsabakalarında Zonguldak BEÜ, Anadolu Üniversitesi'ni 54-42'lik skorla mağlup ederken, Kastamonu Bandırma karşısındaki mücadeleyi 73-36 önde tamamladı.

23 Aralık Cuma gününe kadar ZBEÜ'nün 6 üniversitenin heyecanlı karşılaşmasına ev sahipliği yapması bekleniyor.