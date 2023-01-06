Basketbol heyecanı 14. hafta ile devam ediyor!

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ayos Konyaspor Basketbol (Muradiye)

Yarın:

13.00 Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

15.30 TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor (TOFAŞ)

18.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Ocak Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 Gaziantep Basketbol-Aliağa Petkimspor (Karataş Şahinbey)

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

9 Ocak Pazartesi:

19.00 Galatasaray Nef-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Çankara Üniversitesi-Nesibe Aydın (Ankara)

14.00 Rize Belediyesi-Emlak Konut (Rize Yenişehir)

15.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Uludağ Basketbol (Hatay Merkez)

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Antalya Toroslar Basketbol (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)

8 Ocak Pazar:

15.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

17.30 Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.30 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

17.30 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

18.00 Antalya Güneşi-Yılyak Samsunspor Basketbol (Kepez Turgut Özal)

8 Ocak Pazar:

14.00 Sigortam.Net-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

15.45 Akran Gemlik Basketbol-Depomaxx Haremspor (Gemlik)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kagıtspor-Semt77 Yalovaspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

9 Ocak Pazartesi:

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Bodrum)