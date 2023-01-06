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Spor

Basketbol heyecanı 14. hafta ile devam ediyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.

AA6 Ocak 2023 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Basketbol heyecanı 14. hafta ile devam ediyor!
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ayos Konyaspor Basketbol (Muradiye)

Yarın:

13.00 Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

15.30 TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor (TOFAŞ)

18.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Ocak Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 Gaziantep Basketbol-Aliağa Petkimspor (Karataş Şahinbey)

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

9 Ocak Pazartesi:

19.00 Galatasaray Nef-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Çankara Üniversitesi-Nesibe Aydın (Ankara)

14.00 Rize Belediyesi-Emlak Konut (Rize Yenişehir)

15.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Uludağ Basketbol (Hatay Merkez)

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Antalya Toroslar Basketbol (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)

8 Ocak Pazar:

15.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

17.30 Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.30 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

17.30 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

18.00 Antalya Güneşi-Yılyak Samsunspor Basketbol (Kepez Turgut Özal)

8 Ocak Pazar:

14.00 Sigortam.Net-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

15.45 Akran Gemlik Basketbol-Depomaxx Haremspor (Gemlik)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kagıtspor-Semt77 Yalovaspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

9 Ocak Pazartesi:

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Bodrum)

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