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Spor

Basketbol Ligi'nin 6. haftası sona erdi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası oynanan 5 maçla sona erdi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 21:09 - Güncelleme:
Basketbol Ligi'nin 6. haftası sona erdi
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Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası oynanan 5 maçla sona erdi.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Kapaklıspor: 73-77

Gaziantep Basketbol-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 90-69

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Finalspor: 72-69

Konyaspor-Fenerbahçe Koleji Novotel: 90-78

Sigortam Net-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 72-83

- Puan durumu


Sıra
TakımMaçGalibiyetMağlubiyetPuan

1.
Semt77 Yalovaspor66012

2.
Mersin Büyükşehir Belediyesi65111

3.
Gaziantep Basketbol65111

4.
Sigortam Net65111

5.
Pizza Lazza Harem Spor65111

6.
Alagöz Holding Iğdır Basketbol64210

7.
Konyaspor6339

8.
Kapaklıspor6339

9.
Esenler Erokspor6339

10.
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler6339

11.
Çayırova Belediyesi6248

12.
Fenerbahçe Koleji Novotel6248

13.
Finalspor6248

14.
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor6248

15.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor6157

16.
MKE Ankaragücü Ikon Menkul6157

17.
Bornova Belediyesi Karşıyaka6157

18.
OGM Ormanspor6157

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