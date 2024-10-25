İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2024 Cuma / 22 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2833
  • EURO
    37,2162
  • ALTIN
    3003.45
  • BIST100
    8858.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Basketbol liglerinde haftanın programı
Spor

Basketbol liglerinde haftanın programı

Basketbol liglerinde heyecan bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. İşte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın programı...

AA25 Ekim 2024 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Basketbol liglerinde haftanın programı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde beşinci, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 8. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Yalovaspor Basketbol-TOFAŞ (90. Yıl)

15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (ENKA)

18.00 Beşiktaş Fibabanka-Karşıyaka (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

27 Ekim Pazar:

13.00 Bursaspor-Türk Telekom (TOFAŞ)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Beko (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Mersinspor-Manisa Basket (Servet Tazegül)

20.30 Galatasaray-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Basketbol Gelişim Merkezi)

- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 Fenerbahçe Opet-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 Nesibe Aydın-Danilos Pizza (TOBB ETÜ)

17.00 ÇBK Mersin-BOTAŞ (Servet Tazegül)

27 Ekim Pazar:

14.00 Emlak Konut-Beşiktaş (Ahmet Cömert)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Bodrum)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)

Yarın:

13.45 Gaziantep Basketbol-Pizzabulls CO Basket (Karataş Şahinbey)

14.00 Esenler Erokspor-Çağdaş Bodrumspor (Ahmet Cömert)

16.00 Finalspor-Haremspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

17.00 Çayırova Belediyespor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Çayırova)

27 Ekim Pazar:

15.30 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Trabzonspor (Gölbaşı)

17.00 Shipeddy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.30 İstanbul Ankaspor-Kapaklıspor (Ahmet Cömert)

28 Ekim Pazartesi:

17.00 iLab Basketbol-MKE Ankaragücü İkon Menkul (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.