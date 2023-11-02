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  • Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ayın takımında iki tanıdık isim!
Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ayın takımında iki tanıdık isim!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk ay geride kalırken Darüşşafaka Lassa'dan David McCormack ile Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu Vernon Carey Jr. ayın takımına seçildi.

2 Kasım 2023 Perşembe 19:44 - Güncelleme:
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ayın takımında iki tanıdık isim!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden yapılan açıklamaya göre Bertram Derthona Tortona forması giyen Chris Dowe, JDA Bourgogne Dijon'da oynayan Gregor Hrovat ve AEK oyuncusu Justin Tillman ayın takımında yer alan diğer isimler oldu.

C Grubu'nda mücadele eden Darüşşafaka Lassa, grupta VEF Riga'yı deplasmanda, Tenerife'yi de sahasında yenerken 24 yaşındaki David McCormack maç başına 18.5 sayı, 8 ribaund ve 1.5 top çalma istatistiğine ulaştı.

E Grubu'nda oynadığı 2 maçta Flou Oostende ve EWE Baskets Oldenburg'u yenen Pınar Karşıyaka'nın 22 yaşındaki oyuncusu Vernon Carey Jr. da maç başına 16.5 sayı, 6.5 ribuand, 2.5 asist ve 2.5 blok ortalamalarına ulaşarak ayın takımına seçildi.

Ayın takımına seçilen isimler arasından en değerli oyuncu (MVP) Cuma günü belli olacak.

  • basketbol şampiyonlar ligi
  • David McCormack
  • Vernon Carey Jr

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