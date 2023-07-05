İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2023 Çarşamba / 17 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0928
  • EURO
    28,4319
  • ALTIN
    1616.1
  • BIST100
    5973.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grupları belli oldu.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
ABONE OL

İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 29 takım ve ön elemeden gelecek 3 ekip, dörderli 8 gruba ayrıldı.

Türk kulüplerinden Darüşşafaka Lassa C Grubu, Pınar Karşıyaka E Grubu, Bursaspor F Grubu, Galatasaray Nef G Grubu, TOFAŞ ise H Grubu'nda yer aldı.

Gruplarını ilk sırada bitirenler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak.

Normal sezon maçlarının 17 Ekim'de başlayacağı gruplar şu şekilde:

A Grubu: Unicaja (İspanya), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), Peristeri (Yunanistan), Le Mans Sarthe (Fransa)

B Grubu: JDA Bourgogne Dijon (Fransa), Rytas Vilnius (Litvanya), Promitheas Patras (Yunanistan), Opava (Çekya)

C Grubu: Lenovo Tenerife (İspanya), Darüşşafaka Lassa (Türkiye), VEF Riga (Letonya), elemelerden gelecek takım

D Grubu: AEK (Yunanistan), MHP Riesen (Almanya), Dinamo BDS Sassari (İtalya), King Szczecin (Polonya)

E Grubu: Pınar Karşıyaka (Türkiye), Filou Oostende (Belçika), Ewe Baskets Oldenburg (Almanya), elemelerden gelecek takım

F Grubu: Hapoel Holon (İsrail), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Bursaspor (Türkiye), Rio Breogan (İspanya)

G Grubu: Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail), Galatasaray Nef (Türkiye), PAOK mateco (Yunanistan), elemelerden gelecek takım

H Grubu: TOFAŞ (Türkiye), Igokea m:tel (Bosna Hersek), UCAM Murcia (İspanya), Bertram Yachts Derthona (İtalya)

  • Basketbol Şampiyonlar Ligi
  • gruplar
  • Patrick Baumann Basketbol Evi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.