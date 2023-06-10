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Spor

Basketbol Süper Ligi final serisinin programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off final serisinin ilk maçı, 13 Haziran Salı günü İstanbul'da yapılacak.

10 Haziran 2023 Cumartesi 22:27 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi final serisinin programı belli oldu
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Final serisinde 3 galibiyet alacak ekip şampiyonluğa ulaşacak. Seride ilk 2 karşılaşma Anadolu Efes'in ev sahipliğinde İstanbul'da, üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de oynanacak. Serinin 2-2 eşitliğe taşınması halinde şampiyon İstanbul'daki karşılaşmada belli olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off final serisinde ilk 3 karşılaşmanın programı şöyle:

13 Haziran Salı:

20.00 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

15 Haziran Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

17 Haziran Cumartesi:

18.00 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

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