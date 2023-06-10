Basketbol Süper Ligi final serisinin programı belli oldu

Final serisinde 3 galibiyet alacak ekip şampiyonluğa ulaşacak. Seride ilk 2 karşılaşma Anadolu Efes'in ev sahipliğinde İstanbul'da, üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de oynanacak. Serinin 2-2 eşitliğe taşınması halinde şampiyon İstanbul'daki karşılaşmada belli olacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off final serisinde ilk 3 karşılaşmanın programı şöyle:
13 Haziran Salı:
20.00 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
15 Haziran Perşembe:
20.00 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
17 Haziran Cumartesi:
18.00 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)