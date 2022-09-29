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Spor

Basketbol Süper Ligi heyecanı yarın başlıyor

Türkiye Basketbol Süper Lig yeni sezonu yarın oynanacak olan tek maçla resmen başlayacak.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, yarın oynanacak bir karşılaşmayla başlayacak.

Toplam 16 takımın mücadele edeceği ligde, normal sezonun 14 Mayıs 2023'te tamamlanması planlanıyor.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu son iki sırada bitirecek takımlar küme düşecek. Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak ekipler ise çapraz eşleşmeyle play-off'ta mücadele edecek.

- İlk hafta programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara)

1 Ekim Cumartesi:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 TOFAŞ-ONVO Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

2 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Galatasaray Nef (Sinan Erdem)

15.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey)

3 Ekim Pazartesi:

19.00 Beşiktaş Emlakjet-Ayos Konyaspor Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

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