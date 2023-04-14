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Spor

Basketbol Süper Ligi İzmir derbisine sahne olacak

Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası İzmir derbisine sahne olacak. Aliağa Petkimspor ile Pınar Karşıyaka arasındaki karşılaşma yarın 15.30'da oynanacak.

IHA14 Nisan 2023 Cuma 16:29 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi İzmir derbisine sahne olacak
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Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta Aliağa Petkimspor ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak İzmir derbisine sahne olacak. Yeşil-kırmızılılar, ligde ilk iki şansını devam ettirmek için galibiyet isterken, Aliağa ise düşme hattından uzaklaşmak için hata yapmak istemiyor.

Basketbol Süper Ligi 25. hafta müsabakasında Aliağa Petkimspor ile Pınar Karşıyaka, yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 15.30'da Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak. Yeşil-kırmızılılar, ligdeki son iki maçında Y.Merkezefendi ve Efes'i yenmişti. Aliağa ise ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kaf-Kaf, ligdeki ilk iki şansını devam ettirmek isterken, Aliağa Petkimspor ise düşme hattından uzaklaşmak için mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak.

  • pınar karşıyaka
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