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Spor

Basketbol Süper Lig'i lig kurulu toplantısı düzenlendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'i lig kurulu toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu başkanlığında toplandı.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 18:29 - Güncelleme:
Basketbol Süper Lig'i lig kurulu toplantısı düzenlendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi lig kurulu toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi lig kurulu toplantısına Başkan Türkoğlu'nun yanı sıra TBF Yönetim Kurulu üyeleri, TBF yöneticileri ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımların başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantıda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun takvimi ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, gündeme ilişkin konular da ele alındı.

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