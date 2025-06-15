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Spor

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı açıklandı

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı belli oldu.

AA15 Haziran 2025 Pazar 12:04 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı açıklandı
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

17 Haziran Salı:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

GEREKMESİ HALİNDE OYNANACAK MAÇLAR

25 Haziran Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

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