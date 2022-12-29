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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi 13. hafta heyecanı oynanacak maçlar ile devam edecek.

AA29 Aralık 2022 Perşembe 13:46 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı başlıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesi yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

YARIN:

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

20.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

31 ARALIK CUMARTESİ:

13.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Galatasaray Nef (Selçuklu Belediyesi)

13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Darüşşafaka-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

2 OCAK PAZARTESİ:

18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Emlakjet (TOFAŞ)

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