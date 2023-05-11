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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 29. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 29. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde haftanın açılış maçı cuma günü saat 18.00'de Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Pınar Karşıyaka arasında Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yapılacak.

11 Mayıs 2023 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 29. hafta heyecanı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 29. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

Ligde haftanın açılış maçı cuma günü saat 18.00'de Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Pınar Karşıyaka arasında Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yapılacak.

CUMA:

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge Spor Salonu)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ)

13 MAYIS CUMARTESİ:

13.00 Ayos Konyaspor Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Aliağa Petkimspor-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Beko (Volkswagen Arena)

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