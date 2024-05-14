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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı başlıyor! İşte maç takvimi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı yarın oynanacak olan Anadolu Efes-Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas karşılaşmalarıyla başlayacak.

AA14 Mayıs 2024 Salı 12:17 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı başlıyor! İşte maç takvimi...
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Anadolu Efes, yarın Türk Telekom'u konuk edecek. Saat 18.00'de başlayacak mücadele, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Günün diğer karşılaşmasında ise Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak maç, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, iki galibiyet alan ekibin yarı finale yükseleceği play-off çeyrek final programı şu şekilde:

Yarın:

18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

16 Mayıs Perşembe:

18.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet)

2. MAÇLAR:

17 Mayıs Cuma:

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

20.30 Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

18 Mayıs Cumartesi:

18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)

20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet (Muradiye)

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