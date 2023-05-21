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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde play-off karşılaşmaları belli oldu

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasının tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu.

21 Mayıs 2023 Pazar 15:07 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde play-off karşılaşmaları belli oldu
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk 8 sıralaması netleşirken play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom 8. sıradaki Galatasaray Nef ile karşılaşırken, ligin son şampiyonu Fenerbahçe Beko normal sezonu ikinci bitirip 7. sıradaki TOFAŞ ile eşleşti.

Sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes ise 6. sıradaki Darüşşafaka Lassa ile eşleşti. Son olarak 4. sıradaki Pınar Karşıyaka ise 5. sıradaki Frutti Extra Bursaspor ile eşleşti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off turunun ilk etabında 2 galibiyete ulaşan takımlar tur atlarken, yarı finaller ve final turunda 3 galibiyete ulaşan takımlar turu geçmiş olacak.

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