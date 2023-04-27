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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki oynanacak olan Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı, 10 Mayıs tarihine ertelendi.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 21:17 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı ertelendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı, 10 Mayıs'a ertelendi.

Türk Telekom Kulübünden yapılan açıklamada, "30 Nisan Pazar günü oynayacağımız Galatasaray Nef maçı, Gran Canaria ile yapacağımız Avrupa Kupası finali nedeniyle 10 Mayıs Çarşamba gününe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Basketbol 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde dün Ukrayna'nın Prometey takımını eleyen Türk Telekom, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmişti.

Türk Telekom, 3 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımıyla finalde karşılaşacak.

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