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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde zirve mücadelesi! Pınar Karşıyaka - Türk Telekom'u ağırlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-Türk Telekom müsabakasının biletleri cuma günü satışa çıkacak.

IHA22 Mart 2023 Çarşamba 12:12 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde zirve mücadelesi! Pınar Karşıyaka - Türk Telekom'u ağırlıyor
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Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Pınar Karşıyaka, 26 Mart Pazar günü Türk Telekom'u konuk edecek. Heyecanla beklenen maç Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Öte yandan müsabakanın biletleri 24 Mart Cuma günü saat 12.00'den itibaren tüm KSK Store'larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store'da, öğrenci biletleri ise maç günü 13.30'dan itibaren gişede satışta olacak. Karşılaşma öncesinde Türk Telekom zirvede yer alıyor. Pınar Karşıyaka ise ligde üçüncü sırada.

KARŞILAŞMANIN BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

VIP: 400-2000 TL

Tam: 100 TL

Öğrenci: 50 TL

  • Pınar Karşıyaka
  • Türk Telekom
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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