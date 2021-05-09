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Spor

Basketbol Süper Ligi'nden küme düşecek son takım belli oluyor

OGM Ormanspor'un veda ettiği ING Basketbol Süper Ligi'nden düşecek ikinci ekip yarın belli olacak.

AA09 Mayıs 2021 Pazar 15:47 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 15:47
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ING Basketbol Süper Ligi'nden düşecek ikinci ve son ekip yarın oynanacak erteleme maçlarının ardından belli olacak.

OGM Ormanspor'un veda ettiği ligde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor veya Aliağa Petkimspor'dan biri daha ligden düşecek. Yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmalarda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a, Aliağa Petkimspor da Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

Ligde 9 galibiyeti bulunan Aliağa Petkimspor yarınki müsabakayı kazandığı takdirde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lige veda edecek. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un ligde kalabilmesi için HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçını kazanıp kendi aralarındaki maçlarda üstün olduğu Aliağa Petkimspor'un Bahçeşehir Koleji'ne yenilmesi gerekiyor.

Yarın iki ekibin de maçlarını kaybetmesi durumunda Aliağa Petkimspor ligde kalacak.

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